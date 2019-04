De uitzending van 19 april

Politici bij Matthäus Passion: een moetje of echte liefde?

Het is de Goede Week en dus de tijd van de Matthäus Passion. De compositie van Bach over het lijden van Jezus Christus wordt op verschillende plekken in het land gespeeld en gezongen. Traditioneel wonen ook veel leden van het kabinet een uitvoering bij. Is dit voor hen een moetje, gaat het om echte interesse of zit er meer achter? En waarom bezoekt premier Mark Rutte voor het eerst de uitvoering in de Nieuwe Kerk in Delft, en niet zoals gebruikelijk in de Leidse Pieterskerk of de Grote Kerk in Naarden?