Dit zeggen bewoners van Den Dolder na bijeenkomst minister Dekker

De bijeenkomst met minister Sander Dekker heeft niet alle inwoners gerust weten te stellen. "'Ik vond de bijeenkomst teleurstellend", zegt Katina Paul, lid van Belangenvereniging Den Dolder.

Inwoner van Den Dolder, Arjan van Bommel, vindt ook dat de bijeenkomst de ongerustheid bij het dorp niet weg heeft kunnen nemen: "We zijn er nog niet met het contact en de transparantie."

Volgens Katina Paul kwam het dorp er door Michael P. pas goed achter dat de populatie van kliniek is veranderd naar verslavingszorg en forensische zorg voor criminelen. Er zijn nog steeds zorgen over de patiënten die nú in de kliniek zitten: "Je weet dat er een instelling zit met psychiatrische patiënten, maar dat er zulke gevaarlijke mensen hier rondlopen dat wisten we niet. En wat voor mensen lopen er nu dan wel rond? Wie kunnen we tegenkomen?" aldus Paul.

Volgens Paul en Van Bommel is er veel angst in het dorp en voelen mensen zich nog steeds heel onveilig. Er zijn zorgen dat de instelling te weinig heeft gedaan aan extra beveiliging. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er in het dorp mensen zitten te blowen en te drinken die daarna teruggaan naar de instelling? Dat gebeurt nog steeds", zegt Paul. Van Bommel: "Ik heb vanavond niet gehoord dat het beveiligingsniveau omhoog gaat

De kliniek in Den Dolder neemt dit jaar geen zware gevallen meer op, zoals Michael P. Maar ze zullen niet eerder sluiten. Dat heeft minister Dekker vanavond gezegd tegen zo'n tweehonderd inwoners van die gemeente. De inwoners willen wel dat de kliniek eerder dicht gaat.