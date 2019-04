De uitzending van 18 april

Forse rendementen, toch dreigt verlaging pensioenen

De financiƫle situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen maand verder verslechterd, ondanks een aantal goede beleggingsmaanden met stevige rendementen. De grote boosdoener: de almaar lagere rente. Is gedwongen verlaging van de pensioenen voor miljoenen werkenden en gepensioneerden nog te voorkomen? In de uitzending economisch duider Mathijs Bouman.

Nieuwsuur heeft de gegevens verzameld van bijna 150 pensioenfondsen in Nederland. Kijk hieronder hoe jouw pensioenfonds het doet.