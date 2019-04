Dit gezin maakt schoon met grondwater en gebruikt jerrycans om te douchen

"Wij gebruiken een jerrycan om ons te douchen. Dat is tien liter water. Wij gebruiken bij het douchen met z'n zevenen net zoveel als één gemiddelde Nederlander."

Marjan Cornielje-van Vlastuin en haar gezin gaan soms vrij ver om hun waterverbruik in te perken. Ze verbruiken zo'n veertig liter water per persoon per dag. Het gemiddelde thuisverbruik is in Nederland 120 liter per persoon dag. "Drinkwater is zo essentieel voor ons bestaan, voor ons leven. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat je dat niet verkwist door heel erg lang te douchen of overmatig de tuin te besproeien."

Cornielje-van Vlastuin is het dan ook helemaal eens met het advies van waterbedrijf Vitens om minder water te verbruiken. "Ik ben blij dat ze daartoe oproepen en dat we daar als Nederlander meer bewust van worden, van hoe ruim wij eigenlijk met het water omgaan, wat helemaal niet nodig is."

Grondwater voor de schoonmaak

Samen met waterschappen geeft Vitens Nederlanders tips om minder water te verbruiken: douche korter, gebruik de juiste knop bij het doorspoelen van de wc en plaats een regenton om bij het sproeien van de tuin geen drinkwater te hoeven gebruiken.

De familie uit Breezand (Noord-Holland) doet nog wat meer. Zo hebben ze een put in de tuin waaruit ze water halen om mee schoon te maken. "Dat is gewoon grondwater wat omhoog komt", legt Cornielje-van Vlastuin uit. "Dat zet ik op het fornuis om warm te maken, en daar maak ik heerlijk mee schoon."

De put was voor de familie zelfs de doorslag om het huis in Breezand te kopen. "Naast schoonmaken gebruiken we dat water om te sproeien. Bij het schoonmaken gaat er zo vijftien liter doorheen, dus dat bespaar je sowieso al. Bij het besproeien van de tuin nog veel meer." Een kwartier het gazon sproeien kost zo'n honderd liter water.

En het douchewater gebruiken ze opnieuw, zegt de jongste zoon Joshua (9). "Als we douchen valt het water in een grote bak en als iedereen heeft gedoucht gebruiken we het water als spoelwater voor de wc."

"Ik vind het goed dat we zo douchen", zegt Joshua. "Dat de meeste mensen tien liter per minuut douchen is niet goed voor het milieu."

Extra jerrycan op je verjaardag

Het gezin bestaat in totaal uit vier kinderen. Die zijn het over het algemeen eens met de besparingsmaatregelen, zegt moeder Marjan. "De kinderen vinden het meestal wel goed. We hebben met elkaar besloten om met tien liter water te gaan douchen. Als ouders neem je de meeste beslissingen, maar ze vinden het wel oké."

En, zegt Joshua, "als je jarig bent krijg je twee jerrycans en mag je langer douchen."