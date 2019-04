De uitzending van 17 april

Formatie nieuw college van Flevoland

Forum voor Democratie werd in Flevoland de grootste partij. En het is de eerste en voorlopig enige provincie waar Forum voor Democratie gaat onderhandelen over een plek in het college. Op dit moment bestaat het college uit VVD, CDA, SP en D66.

Namens Forum voor Democratie is ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Galen aangesteld als informateur. Zij adviseert dat FvD een college moet vormen met VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. De vijf partijen hebben al gesprekken met elkaar gevoerd over belangrijke zaken in de provincie.

Vanavond in de uitzending een reportage en politiek duider Arjan Noorlander in de studio.