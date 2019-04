De uitzending van 16 april

Kamer buigt zich over stimuleringsmaatregelen elektrische auto's

De belastingvoordelen van elektrische auto's kosten honderden miljoenen meer dan verwacht omdat er veel meer elektrische auto's zijn verkocht dan gedacht. Er zijn vorig jaar 25.068 volledig elektrische auto's verkocht: veel meer dan geprognosticeerd. In de Tweede Kamer is er vandaag een hoorzitting over.

Strijdpunt is een omstreden rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de verstrekte subsidies op elektrische auto's. Dit omstreden CARbonTAX-model, dat door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt gebruikt om de effecten van het fiscale beleid te voorspellen, heeft volgens Kamerleden gezorgd voor "bizar lage ramingen". Het model is geheim en in particulier bezit en daarom niet controleerbaar. En het is ook gebruikt voor de berekeningen van het Klimaatakkoord, tot en met het jaar 2030.

Eerder had ook de Algemene Rekenkamer zo haar bedenkingen bij de fiscale regelingen. "Moet het wel allemaal fiscaal?" Bekijk het hieronder.