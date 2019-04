'Staatsbosbeheer laat zich leiden door de belangen van de houtindustrie'

Moet Staatsbosbeheer, de grootste boseigenaar van Nederland, stoppen met het kappen van grote delen bos, zoals natuurorganisaties eisen. Of is het kappen juist een goede methode om de biodiversiteit in Nederland te versterken?

De kritiek op het kapbeleid van Staatsbosbeheer is de laatste weken niet van de lucht. Op diverse plekken in Nederland zien natuurliefhebbers bossen verdwijnen en kale vlaktes en bebouwing verschijnen.

"Volgens mij vinden we allemaal bomen belangrijk. Dus laten we niet elkaar bediscussiëren, maar zorgen dat er meer bos in Nederland komt", zegt Harrie Hekhuis van Staatsbosbeheer. "Mensen moeten eerst beseffen wat kaalkap is: dat doen we om het bos te verjongen."

Hekhuis maakt onderscheid in het kappen. "Het gaat ten eerste om regulier bosbeheer, daarna het kappen van zieke bomen en ten derde kappen we voor natuurherstel. Dat onderscheid vinden mensen lastig."

Belangen houtindustrie

Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer is het niet met Hekhuis eens. De ontbossing in Nederland is volgens hem doorgeslagen. "Lange tijd was het geen kaalkap, maar gewoon uitdunnen. Dan kon het bos zich ontwikkelen. Daar is weinig tegen in te brengen", zegt Van Beusekom.

Maar Staatsbosbeheer laat zich nu leiden door de belangen van de houtindustrie, vindt Van Beusekom. "Die houtindustrie moet de bomen verwerken en stellen eisen. Zij zeggen: we willen rechte bomen van een bepaalde omvang. De houtindustrie bepaalt daarmee de manier waarop de bossen worden geëxploiteerd. Maar bossen zijn niet de zaak van de houtindustrie, het is een zaak van ons allemaal."

