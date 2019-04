De uitzending van 15 april

Radicalisering

Afgelopen maand werd de wereld en Nederland opgeschrikt door twee aanslagen met verschillende soorten daders. In Nieuw Zeeland schoot een extreemrechtse terrorist tientallen mensen dood. In Utrecht schoot een man met mogelijk jihadistische motieven vier trampassagiers dood.

Nieuwsuur bericht vandaag en morgen over de radicalisering van extreemrechts aan de ene kant tot jihadisten aan de andere. Wat zijn de verschillen. En, zijn er ook overeenkomsten?

In de reportage van vanavond spreken we met een van de eerste jihadisten in Nederland: Jason Walters, ooit lid van de Hofstadgroep. En in Noorwegen spreken we een neonazi die jarenlang extreem gewelddadig was.