De uitzending van 14 maart

Moet er een vaccinatieverplichting komen?

Uit een rondvraag van de NOS bleek gisteren dat meer dan honderd kinderdagverblijven, verspreid over heel Nederland, zeggen dat het hun beleid is om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen is in Nederland in principe niet toegestaan

Een kinderdagverblijf in Den Haag werd eerder deze maand getroffen door het zeer besmettelijke mazelenvirus. Deze week werd bekend dat inmiddels vier kinderen onder de 4 jaar de ziekte hebben. Ook Duitsland worstelt de laatste maanden met opvallend veel besmettingen. In de grootste deelstaat Noordrijn-Westfalen grenzend aan Nederland - zijn problemen nu zo groot dat de politiek roept om verplichte inenting. Gezien de uitbraken in het buitenland en de besmetting in Nederland hebben de staatssecretarissen Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) een onafhankelijke commissie gevraagd om 'oplossingsrichtingen' te onderzoeken.

Moet vaccineren verplicht worden? Vanavond praat Duitslandcorrespondent Wouter Zwart ons bij over de situatie in Duitsland. In de studio praten we verder over de het al dan niet verplichten van vaccinaties met hoofddocent rechtsfilosofie van de Universiteit van Amsterdam, Roland Pierik.