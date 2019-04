Wiebes pleit voor 'het redelijke midden' op klimaatbijeenkomst

"Wel verantwoordelijkheid nemen, maar er geen gekke dingen van maken." Minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes (VVD) pleit voor 'het redelijke midden' vandaag op een klimaatbijeenkomst van de VVD.

Niet iedereen is hier blij mee. Binnen de achterban van de partij is groeiende kritiek op het profiel van de VVD, zeker na de harde klap van de verkiezingen. Vooral op het gebied van klimaat is de partij verdeeld.

De liberale achterban maakt zich bijvoorbeeld zorgen om de CO2-heffing voor bedrijven die premier Rutte en minister Wiebes hebben aangekondigd en waar GroenLinks enthousiast over is.

Lid van de VVD, René van Diessen, zegt hierover: "Ik vind dat wij heel veel opschuiven in de richting van GroenLinks en D66." Een ander VVD-lid, Geerling Offereins, zegt: "Het redelijke midden is volkomen nieuw voor mij. Het redelijke midden zegt mij niets."

Wenselijk

Wiebes bestrijdt het beeld dat de VVD een soort GroenLinks is geworden. Ook ziet hij kansen voor de economie: "Het is niet raar, het is wenselijk zelfs, om dit te zien als economische kans. Is het gek om aan het klimaat geld te verdienen? Dat is toch helemaal niet gek? Mensen verdienen aan de zorg ook geld, aan allerlei dingen."

Oud partijleider Frits Bolkenstein heeft wel begrip voor de onvrede bij de achterban. Hij ziet hierbij vooral een rol voor de fractievoorzitter van de VVD: "Klaas Dijkhoff zou zich meer moeten bezighouden met de klassieke thema's van de VVD en zorgen voor de VVD-achterban. Zodat er niet meer burgemeesters zijn die uit de VVD stappen omdat ze ontevreden zijn over van alles. Dat is twee of drie keer gebeurd en dat is een slecht teken."

