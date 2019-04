De uitzending van 13 april

Noordzee verandert in bouwplaats voor windmolens

Het lijkt de manier voor Nederland om de achterstand in te halen in de productie van schone energie. Enorme windmolenparken verrijzen nu voor de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en boven de Waddeneilanden. Buurlanden van Nederland begonnen hier al veel eerder mee. De koploper is het Verenigd Koninkrijk, dat nu het grootste windmolenpark ter wereld bouwt.

Nieuwsuur ging kijken hoe de Noordzee verandert. En vanavond praten we in de studio met energiedeskundige Jasper Vis.