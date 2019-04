De uitzending van 12 april

Eneco in de verkoop

De groenste van de grote energiebedrijven staat in de verkoop. Binnen een jaar tijd moet de verkoop van Eneco geregeld zijn. Het bedrijf is nu nog in handen van 53 gemeenten. De belangstelling is volgens geruchten groot, maar tot nu toe hebben slecht twee potentiƫle kopers zich bekend gemaakt. Oliegigant Shell en pensioenuitvoerder PGGM willen het energiebedrijf samen opkopen. De andere kandidaat is 'Den Haag Fossielvrij', een groepje activistische Hagenezen.