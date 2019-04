De uitzending van 11 april

Toename hulpaanvragen voor euthanasie vlakt af

Voor het eerst sinds 2012 lijkt er een einde te zijn gekomen aan de gestage

groei van het aantal hulpvragen voor euthanasie. Dat meldt de Levenseindekliniek. In 2018 werden 2.564 euthanasieverzoeken ontvangen, slechts drie procent meer dan in 2017. In voorgaande jaren was er steeds sprake van stijgingen van dertig tot veertig procent. Tegelijk daalt het percentage van het aantal hulpvragen dat wordt ingewilligd.

De angst voor strafrechtelijke vervolging leidt tot meer behoedzaamheid bij artsen van de Levenseindekliniek. Het effect is ook merkbaar buiten de kliniek. Huisartsen die al meerdere keren zelfstandig euthanasie verleenden schakelen nu de Levenseindekliniek in voor hulp.

In de studio vanavond Steven Pleiter, bestuurder van de Levenseindekliniek.