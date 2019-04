De uitzending van 10 april

EU-top: hoeveel tijd krijgt het VK?

Premier Theresa May krijgt vandaag tijdens de EU-top in Brussel uitstel, zodat ze meer tijd heeft om de brexit-deal door haar parlement te loodsen. Ze wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni. Het is de tweede keer dat ze om uitstel vraagt.

De regeringsleiders zijn bereid haar extra tijd te gunnen, maar wel met een aantal strikte voorwaarden. Hoelang het uitstel zal zijn, is nog niet duidelijk. Dat blijkt uit een concepttekst die via diplomaten naar buiten is gekomen. Daarin staat dat het uitstel zolang als nodig is, maar "niet langer dan ..." Op de plek van de puntjes is geen datum ingevuld. Te gast is historicus Luuk van Middelaar.