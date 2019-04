Waarom er nog geen statiegeld is op kleine plastic flesjes

Statiegeld is al lange tijd een slepend dossier in Nederland. De milieubeweging staat erom te springen, het bedrijfsleven gruwt ervan. Cees de Mol van Otterloo is directeur van het Afvalfonds. Hij vertegenwoordigt het verpakkende bedrijfsleven en legt uit wat het bezwaar is. "Dat heeft te maken met de kosten in relatie tot wat het oplevert. Wij denken dat je met andere methoden het zwerfafval kunt oplossen tegen lagere kosten."

Bovendien denkt De Mol van Otterloo dat statiegeld mensen niet stopt hun flesjes in de natuur te dumpen. "Dan heb je een gaatje in je hoofd. Zo iemand gaat daar niet mee stoppen als er een kwartje of een dubbeltje statiegeld op zit. Je moet je dus afvragen of zo'n maatregel zin heeft."

Financiële prikkel

Toch blijkt uit onderzoek iets anders. Ervaring in het buitenland leert dat statiegeld 70 tot 90 procent reductie van zwerfafval oplevert. Adviesbureau CE Delft keek ook naar het effect van statiegeld en dat effect bleek positief.

"Als we bovendien de doelstelling willen halen om uiteindelijk 90 procent van onze flesjes te recyclen, heb je echt statiegeld nodig. Anders is het vrijwel onmogelijk", aldus Geert Bergsma. De onderzoeker legt uit dat juist de financiële prikkel ervoor zorgt dat mensen de flesjes inleveren. "Mensen denken daardoor: deze fles heeft waarde als ik het terugbreng."