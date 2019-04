Miljoenensteun FC Twente: 'De analyse ontbreekt volledig'

"Voetbalclubs worden al snel gezien als too big to fail. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo", zegt Willem de Boer, onderzoeker en docent Sports Economics & Strategic Sports Management. Hij doet onderzoek naar alle economische aspecten rondom sport en reageert op de miljoenensteun van de gemeente Enschede aan FC Twente.

"Als de gemeente de club niet steunt, ontstaat er natuurlijk heel veel reuring. Maar het hoeft niet zo te zijn dat je dan het betaalde voetbal om zeep helpt. De club begint gewoon weer onderaan de piramide." Als voorbeeld noemt hij grote voetbalclubs in het buitenland, zoals de Schotse club Glasgow Rangers. Die club ging na 140 jaar failliet en kwam uiteindelijk weer op hoog niveau terug.

"En ook in het stadion zit echt waarde, ook in de toekomst. Het wordt nu gepresenteerd alsof zonder investering al het geld kwijt is. Dat klopt niet, want een belangrijk deel van de activa (bezit) is het stadion. Dat is niet in één klap waardeloos."

Opties

Het failliet laten gaan van de club is volgens De Boer een optie die niet is onderzocht. Een goede analyse ontbreekt volledig. "Wat zijn de verschillende opties? Er wordt alleen gezegd dat investeerders pas iets willen als de gemeente evenredig inlegt. Maar ho eens, dat is niet de bedoeling."