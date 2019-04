De uitzending van 9 april

Afvalberg wordt maar niet bedwongen

Het wondermateriaal plastic is zo sterk dat het eeuwig blijft bestaan. Dat maakt het ook een probleem, zeker in de vorm van verpakkingen die we na één keer gebruiken alweer weggooien.

Bijna dertig jaar proberen we in Nederland de afvalberg te bedwingen. Maar dat lukt nauwelijks: de berg is juist nog groeiende. Meerdere convenanten met het bedrijfsleven en het zogenoemde Plastic Pact hebben die groei vooralsnog niet kunnen stoppen. Kan daar de komende jaren nog verandering in komen?