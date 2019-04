De uitzending van 8 april

Kiest Israël opnieuw voor Netanyahu?

Morgen gaat Israël naar de stembus. De verkiezingen zijn een een nek-aan-nekrace tussen Likud, de partij van premier Benjamin Netanyahu, en de middenpartij Blauw en Wit met de voormalige legerstafchef Benny Gantz als boegbeeld.

Als Netan­yahu wint, wordt hij met vijf termijnen de langstzittende premier van het land. Hij is nog altijd populair, ondanks de beschuldigingen van corruptiepraktijken. Maar hij voelt de hete adem van Gantz in zijn nek. In de hoop kiezers naar zijn kant van de streep te halen beloofde Netanyahu in een interview de annexatie van de Jordaanoever.

Vanavond kijken we naar het lange premierschap van Netanyahu. Hoe werd hij zo populair? Met correspondent Arlene Gelderblom kijken we verder: stel dat Netanyahu wordt herkozen én vervolgd voor corruptie, wat dan?