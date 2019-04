De uitzending van 7 april

Kiest Israël opnieuw voor Netanyahu?

Dinsdag gaat Israël naar de stembus. Er wordt een nek-aan-nekrace verwacht tussen de partij van premier Benjamin Netanyahu Likud en de middenpartij Blauw en Wit met de voormalige stafchef van het leger Benny Gantz als boegbeeld. In de meeste peilingen doet Blauw en Wit het iets beter, maar Likud heeft waarschijnlijk de grootste kans om een coalitie te vormen.

Netanyahu hoopt op een vijfde termijn en spreekt vanavond op de Olijfberg in Jeruzalem. In een interview vandaag - in de hoop kiezers over de streep te halen - beloofde hij de annexatie van de Jordaanoever.