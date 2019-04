De uitzending van 6 april

Rechter aan huis: record aantal mensen gedwongen opgenomen

Een recordaantal mensen is vorig jaar gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling of verpleeghuis. De rechter legde ruim 27.ooo dwangopnames op, blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat om mensen met een stoornis van wie de vrees is dat ze zichzelf of anderen iets aandoen en die behandeling weigeren.

Opvallend is het aantal tachtigplussers dat gedwongen wordt opgenomen. Dat aantal nam in vijf jaar met bijna een kwart toe. Nieuwsuur volgt een rechter in Alkmaar die over dwangopnames moet beslissen. Te gast is Niels Mulder, bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en specialist in dwangopnames.