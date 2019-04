Van de hoofdredactie: De onvermijdelijkheid van speculeren bij groot nieuws

Een andere werkelijkheid dus dan tijdens het studiogesprek met Baksteen. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan? Met de wijsheid van nu is het natuurlijk makkelijk praten, zegt hij terecht, als ik hem er over bel. En hij wijst ook naar de rol van de media: er móet op zo'n moment iets verteld worden.

Hoe vaak heeft hij niet gehoord: 'maakt niet uit wat u zegt, áls u maar wat zegt'. En dan wordt het al snel speculeren. Wat dus niet perse slecht hoeft te zijn. In een bepaalde fase van het nieuws kan het de kijker óók helpen om verschillende opties uitgelegd te krijgen. Als je er maar duidelijk bij vermeldt dat we nog maar weinig feiten kennen.

Dat deed Baksteen trouwens ook in de uitzending. Hij benadrukt nu dat je op dat moment kijkt naar de meest waarschijnlijke scenario's, gegeven de (weinige) kennis die je op dat moment hebt. En dan is ook wel weer te verklaren waarom hij zich in onze studio zo uitliet.

Na het Lion Air-ongeluk had Boeing immers nieuwe instructies gestuurd naar alle piloten van het betreffende toestel. Iedere maatschappij geeft dat altijd door, de kans dat de Ethiopian-vliegers daar geen kennis van hadden, was miniem, redeneerde Baksteen. En dus was het in die eerste uren ook niet zo vreemd te veronderstellen dat er waarschijnlijk wat anders aan de hand was dan in Indonesië.

Nu weten we dat de werkelijkheid gecompliceerd lag. Ja, de piloten wisten inderdaad van de instructies. Sterker: ze pasten ze zelfs toe door het gewraakte systeem uit te zetten. Maar om nog onduidelijke redenen zetten ze dat systeem twee minuten later ook weer aan, waardoor het vliegtuig alsnog crashte. Kortom, in een lijst met scenario's was dit wel héél onverwacht.

Wat is nu de les van dit verhaal?

Een einde aan speculaties zal er niet snel komen. Ook de volgende keer zullen scenario's de revue passeren. En ook dan zullen we later vaak constateren dat er dingen zijn gebeurd die je niet kon voorzien. Nóg voorzichtiger zijn dus. Erop terugkomen als er wel meer bekend is. Blijven benadrukken dat ook journalisten en deskundigen het nog niet weten.

Of zoals Baksteen zegt: "We leven tegenwoordig in een wereld waar iedereen zwart of wit wil. Maar helaas: meestal zijn de dingen grijs."