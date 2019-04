De uitzending van 5 april

Huisartsentekort op het platteland

De huisartsenzorg staat onder druk. Er zijn veel openstaande vacatures voor huisartsen en patiëntenstops bij huisartspraktijken. Het vinden van een opvolger is moeilijk.

In verschillende delen van Nederland is het probleem aanzienlijk. Wij gaan kijken in Zeeland, want daar is het tekort het grootst.