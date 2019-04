'Na 2025 moet weer buiten de stad gebouwd worden'

Er moeten nogal wat woningen bijgebouwd worden in Nederland de komende jaren. De trend bij nieuwbouw is: concentratie, hoogbouw en appartementen. In de Randstad is het bijna taboe om te spreken over bijbouw in het buitengebied. Maar daar lijkt verandering in te komen.

Het stadje Oudewater in het Groene Hart in de provincie Utrecht wil honderden woningen bijbouwen. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens en kleinere gezinnen, dus zijn er meer woningen nodig om iedereen te huisvesten. "Er wonen gemiddeld steeds minder mensen in één huis, dus als we niet bijbouwen neemt de bevolking af", zegt wethouder Bob Duindam.

Hij wil een deel van de woningen in de stad bouwen. Maar ook een groot deel aan de rand of erbuiten, want binnenin wordt bouwen steeds complexer, zegt hij. "Binnenstedelijk bouwen is enorm complex. Je moet voortdurend zoeken waar je nieuwe parkeerplaatsen aanlegt. Je moet constant overleggen met verschillende partijen met verschillende belangen."

Meer huishoudens willen buitenaf wonen

Ook speelt voor gemeenten als Oudewater mee dat de vraag naar woningen in minder stedelijke gebieden, toeneemt. Huishoudens die van plan zijn te verhuizen, kiezen vaker voor een woning in een minder stedelijke omgeving dan waar ze op dit moment wonen. Het percentage verhuisgeneigde huishoudens dat stedelijker wil wonen, nam de laatste jaren juist af, blijkt uit het driejaarlijkse woonrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken.