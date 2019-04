De uitzending van 4 april

'We moeten weer Vinex-achtige plekken aanwijzen'

Huishoudens die van plan zijn te verhuizen, kiezen de laatste jaren vaker voor een woning in een omgeving die minder stedelijk is dan waar ze op dit moment wonen. Het percentage huishoudens dat juist stedelijker wil wonen, nam af. Dit blijkt uit het driejaarlijkse woonrapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Het gaat in Nederland tegenwoordig automatisch over bijbouwen in de stad, terwijl de wens om wat meer buitenaf te wonen alleen maar is toegenomen", zegt economisch duider Mathijs Bouman.

Bovendien begint het in de binnensteden in de Randstad steeds meer te knellen. Vanavond een reportage vanuit het stadje Oudewater in het Groene Hart, waar de gemeente nieuwe huizen wil bouwen in het landelijk gebied. Daarin ook de Utrechtse gedeputeerde Pim van den Berg. Hij wil op termijn nadenken over nieuwe wijken buiten bestaande bebouwde gebieden.