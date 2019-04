De uitzending van 2 april

Opioïden dreigen groot probleem te worden in Nederland

Het steeg razendsnel de afgelopen jaren: het aantal voorgeschreven zware pijnstillers in ons land.

Deze zogenoemde opioïden - een synthetische versie van opium - zijn een effectieve pijnbestrijder. Bij kortdurend gebruik, bijvoorbeeld na een operatie, zijn de risico's beperkt. Maar bij langdurig gebruik dreigt afhankelijkheid en neemt het verslavingsrisico toe. Tot nu toe was niet bekend hoeveel Nederlanders deze populaire zware pijnstillers langer dan een paar maanden gebruikten.

Nieuwsuur en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico gingen op zoek naar de cijfers over het chronisch gebruik van opioïden. In de uitzending vertellen ex-verslaafden over de gevaren van oxycodon, de populairste opioïde. Een pijnonderzoeker spreekt van een stille epidemie.