'De hoge sterfte onder kalveren komt boeren niet slecht uit'

"De melkveehouders staat het water tot de lippen. Vroeger leverde een kalf een paar honderd gulden op, nu een paar tientjes. Het loont amper om het dier daarvoor een half jaar in leven te houden."

Dat zegt hoofddocent diergeneeskunde Frank van Eerdenburg van de Universiteit Utrecht. Vandaag berichtte RTL Nieuws dat de sterfte van jonge kalfjes in Nederland opvallend hoog is. Gemiddeld sterft 12 procent van de kalveren binnen twee weken na de geboorte. "Die hoge sterfte komt de boeren niet eens slecht uit."

Onderliggend probleem is de lage melkprijs, zegt Van Eerdenburg. "In Canada wordt tachtig cent voor een liter melk betaald, hier een paar dubbeltjes." De prijs van kalfjes ligt daardoor ook een stuk lager, waardoor het houden van kalveren meestal verliesgevend is. Maar om een koe melk te laten produceren moet ze wel elk jaar een kalf krijgen.

'Boeren hebben te veel koeien'

Uit de stukken die RTL opvroeg blijkt dat bij ruim 1200 boerderijen sprake is van een extreem hoge sterfte onder kalfjes: een op de vijf kalveren sterft daar binnen twee weken na de geboorte. Er zijn zelfs boerderijen waar het sterftecijfer boven de vijftig procent ligt.

Het probleem is niet dat boeren niet deskundig zouden zijn, benadrukt Van Eerdenburg. "De meesten weten goed hoe je met koeien en kalveren moet omgaan."

De hoofddocent ziet wel twee andere, samenhangende problemen. "In de eerste plaats is de hygiëne vaak te slecht. Daardoor lopen de dieren infecties op waartegen ze door een gebrek aan weerstand nog niet opgewassen zijn. Die weerstand krijgen ze door de biest, dat is de eerste melk die ze krijgen van de moederkoe. Die moeten ze in de eerste 24 uur krijgen."

Ten tweede hebben rundveehouderijen veelal te veel dieren voor het aantal mensen dat ze moet verzorgen. "Vaak verzorgt de boerin de kalfjes, maar die boerin werkt ook steeds vaker buitenshuis. En de boer werkt al twaalf uur per dag. Als er 's nachts een kalf wordt geboren is hij er vaak niet op tijd bij om de biest te geven." En dat gaat weer ten koste van de weerstand van de jonge dieren.

'Minister biedt boeren weinig perspectief'

Belangenorganisatie LTO heeft eerder al een aantal projecten gestart om de situatie te verbeteren. Het draait daarbij vooral om bewustwording onder de boeren, zegt een woordvoerder. Minister Schouten van Landbouw zegt dat de hoge sterftecijfers al langer bekend zijn en dat er daarom al actieplannen ontwikkeld zijn om het sterftecijfer naar beneden te brengen.

Van Eerdenburg heeft niet veel vertrouwen in het actieprogramma van het ministerie. "Er is tot nu toe niets gedaan. Men wil de boeren confronteren met een benchmark: je doet het beter of slechter dan het gemiddelde. En met ideeën over hygiëne, ventilatie, inenten van koeien."

Uiteindelijk, zegt hij, biedt dat te weinig perspectief voor de boeren. "Ze zullen moeten groeien, anders houden ze het hoofd niet boven water. De prijzen zijn te laag." Rundveehouderijen moeten volgens hem groeien en meer personeel aannemen. Of, als extra personeel er niet in zit, juist krimpen. "Dan is de sterfte gemiddeld lager."