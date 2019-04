De uitzending van 1 april

Tweede ronde voor alternatieve brexit-voorstellen

Britse parlementariërs stemmen vandaag voor de tweede keer over alternatieve brexit-voorstellen.

Het is maar de vraag of één van de voorstellen een meerderheid behaalt. Geen van de acht moties over een plan B voor de brexit heeft het gehaald in het Lagerhuis tijdens de eerste stemmingsronde van 27 maart.

Het plan voor een permanente douane-unie met de EU kwam nog het dichtstbij. Het voorstel werd afgewezen met 264 stemmen voor en 272 tegen. Ook de motie voor een referendum over een brexitdeal, ongeacht in welke vorm, kreeg aardig wat steun, met 268 stemmen voor en 295 tegen.

In deze tweede ronde komen veel van de acht alternatieven waar al over gestemd is terug, maar sommige zijn vervangen door nieuwe alternatieven.