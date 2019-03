De uitzending van 31 maart

Lokale Turkse verkiezingen als test voor Erdogan

Op het oog zal er weinig veranderen, maar de psychologische tik kan gevoelig zijn voor president Erdogans AKP, vandaag bij de lokale verkiezingen in Turkije. Alle ogen zijn gericht op Ankara; de Turkse hoofdstad dreigt in handen te vallen van de oppositie. En ook in Istanbul, de grootste stad van het land, is de race tussen AKP en oppositie voor het eerst in jaren spannend.

Als er uitslagen bekend zijn dan melden we die en we spreken met onze correspondent in Istanbul Lucas Waagmeester.