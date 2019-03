'Overheid moet zich veel actiever bemoeien met vermiste minderjarige asielzoekers'

Zestig minderjarige Vietnamese asielzoekers zijn onder dubieuze omstandigheden verdwenen. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Nederlandse staat heeft de voogdij. Toch lijkt er nog steeds niks te gebeuren aan het verdwijnen van minderjarige Vietnamezen uit beschermde centra voor asielzoekers.

"Er zijn genoeg aanwijzingen dat die kinderen vatbaar zijn voor uitbuitingssituaties." Dat zegt nationaal rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar. Hij wil een diepgaand onderzoek naar de verdwijningen. Het probleem is vorig jaar voor het eerst gesignaleerd, maar van onderzoek naar wat er precies met ze gebeurt, waar ze blijven en wie er achter de verdwijningen zitten, komt niks terecht.

'Geen strafbare feiten'

In een reactie verwijst staatssecretaris Harbers naar de antwoorden die hij in december gaf op Kamervragen over dit onderwerp. Toen zei hij dat er op dit moment bij uitvoeringsorganisaties geen informatie bekend is over een smokkelnetwerk dat betrokken is bij de vermissing van minderjarige Vietnamese migranten. Volgens hem hebben eerdere onderzoeken hiernaar geen strafbare feiten aan het licht gebracht.

Volgens Bolhaar moet staatssecretaris Harbers van Buitenlandse Zaken zich er veel actiever mee bemoeien. "Zaken die gaan over kinderen in zulke kwetsbare situaties, dat vraagt van de overheid een actieve beschermingsrol. Dat betekent dat je als overheid eropaf gaat."

"Ik vind dat de overheid zich er veel actievere mee moet bemoeien dan nu het geval is. Ik verwacht dat dit topprioriteit wordt, in termen van het beschermen van de zwaksten die er zijn. En niet alleen het beschermen van slachtoffers, maar achter de daders aan gaan."