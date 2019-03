De uitzending van 30 maart

Kamer wil onderzoek naar verdwenen Vietnamese jongeren

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar de verdwijning van tientallen Vietnamese minderjarigen uit beschermde opvanglocaties voor asielzoekers. Dat zeggen de Kamerleden in reactie op een uitzending hierover van het VPRO-programma Argos.

Net als de Tweede Kamer dringt ook Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar aan op diepgravend onderzoek. "Deze problematiek heeft zowel in Nederland als internationaal een omvang die mij veel zorgen baart. We kunnen ons niet gerust laten stellen zonder te weten waar deze kinderen terecht zijn gekomen", zegt Bolhaar die vanavond bij ons te gast is.