Van de hoofdredactie: Morrelen aan de macht een van onze kernwaarden

Dit soort projecten zijn voor Nieuwsuur van cruciaal belang. Het klinkt altijd een beetje pathetisch, maar morrelen aan de macht is en blijft toch een van de kernwaarden van ons vak en zeker van ons programma. Tijdrovende onderzoeken horen daar bij.

Dat is soms best ingewikkeld. Je weet nooit of uit al dat werk wel resultaat komt. Neem je extra tijd, of stop je ermee? We moeten immers óók iedere dag het lopende nieuws blijven volgen. De brexit-discussie gaat door, een rapport over Michael P. komt uit, een aanslag in Utrecht verdient zo snel mogelijk goede verslaggeving en duiding.

In de mooie microkosmos die een redactie is, moet overal tijd en menskracht worden gevonden. Journalistiek is nou eenmaal keuzes maken en prioriteiten stellen. Maar binnen dat krachtenveld blijft de onderzoeksjournalistiek voor ons hoog op de agenda staan. In allerlei soorten en maten.

Scoops zoals het UWV-project of de Loep-prijswinnende producties kan je helaas niet iedere week hebben. Maar ook onderzoeken over de personeelstekorten in de zorg, die we deze week uitzonden, zijn belangrijk, ook al 'scoort' dat op het eerste gezicht minder.