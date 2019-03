Personeelstekort in de zorg komt door eigen wanbeleid

Omgekeerde situatie

Door zware bezuinigingen in de ouderenzorg tijdens de crisisjaren verloren veel verzorgenden hun baan. Intussen is de situatie in de ouderenzorg 180 graden gedraaid. Geld is, na investeringen oplopend tot structureel 2,1 miljard in de verpleeghuiszorg, geen issue meer. Er is nu een heel ander probleem: personeel is niet te vinden.

Van alle instellingen in de ouderenzorg, thuiszorg en wijkverpleging kampt maar liefst driekwart met moeilijk vervulbare vacatures, meldt het UWV. Er wordt gevochten om de laatste beschikbare verpleegkundigen en verzorgenden. Dat door vergrijzing meer zorg nodig zou zijn was al lang duidelijk en de vergrijzing moet zijn hoogtepunt nog bereiken.