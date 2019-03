De uitzending van 29 maart

Wat de dag van de brexit zou zijn

Het Verenigd Koninkrijk had vandaag uit de EU moeten stappen: de brexit stond gepland voor 29 maart 2019. In plaats daarvan staat er een nieuwe poging van premier May op de agenda om haar brexitakkoord alsnog door het parlement te krijgen.

Het was een roerige week waarin het Lagerhuis stemde over alternatieven voor Mays Brexit-deal, maar geen enkele van de acht alternatieven kreeg een meerderheid. En May maakte het ultieme offer: ze beloofde af te treden als het Lagerhuis alsnog voor haar Brexit-deal zou stemmen.

Wat gaat er gebeuren?