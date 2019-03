De uitzending van 28 maart

Onderzoek: Behandeling Michael P. schoot tekort

De Dienst Justitiële Inrichtingen, de gevangenis in Vught en een psychiatrische kliniek zijn ernstig tekortgeschoten bij de behandeling van Michael P., de man die in 2017 Anne Faber verkrachtte en ombracht. Dat concluderen de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en inspectiediensten in twee onderzoeken.

P. werd in 2011 veroordeeld voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes. Na een paar jaar gevangenis werd hij voor verdere behandeling overgeplaatst naar de kliniek in Den Dolder. In die tijd is nooit nagegaan hoe groot de kans was dat hij opnieuw in de fout zou gaan en ook niet of het toekennen van vrijheden een gevaar zou opleveren, stelt de OVV. P. kon al na anderhalve maand in de kliniek elke dag zonder begeleiding naar het dorp Den Dolder.

Vanavond gaan we verder in de op de onderzoeksconclusies en spreken we met hoogleraar reclassering Peter van der Laan. Volgens hem leggen de onderzoeken grote systeemfouten bloot.