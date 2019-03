De uitzending van 27 maart

Documentaire over legendarische oorlogsjournalist

Marie Colvin was een van de bekendste oorlogsverslaggevers van deze tijd. De Amerikaanse was in dienst van de Britse Sunday Times. Ze interviewde dictators en rebellenleiders, ontdekte een massagraf en verloor een oog tijdens een granaataanval.

In 2012 kwam ze om het leven bij een bombardement op de Syrische stad Homs. Onlangs oordeelde een Amerikaanse rechter dat het bombardement een doelbewuste actie van het Syrische regime was. Over Colvins leven is nu de speelfilm A private war gemaakt. In de uitzending een reportage.