"Tekort aan zorgpersoneel? Dan denk ik: eigen schuld dikke bult."

Wanneer de Brabantse Irma Does het snel groeiend aantal vacatures in de zorg ziet, haalt ze haar schouders op. "Ik denk dan heel geniepig: Eigen schuld. Dikke bult." Ze krijgt een nare smaak in haar mond als ze terugdenkt aan hoe ze destijds, bij de zware bezuinigingen op de ouderenzorg in de crisisjaren, haar vaste baan als verzorgende bij thuiszorgorganisatie Thebe verloor. "Eerst wilde mijn werkgever dat ik voor minder geld ging werken. Later ging hij failliet."

Does werd vervolgens overgenomen door een andere thuiszorginstelling. Maar moest voor hetzelfde werk een lager salaris en een tijdelijk contract van 7 maanden accepteren. Dat contract werd vervolgens niet verlengd. Daar zat ze dan. Thuis. Als alleenstaande moeder. Terwijl de kosten doorliepen. "Ik was echt in paniek."

Inmiddels werkt ze alweer twee jaar in de catering. "Ik heb net een vast contract gekregen." En hoe dankbaar het werken met ouderen ook was, Does keert voorlopig niet meer terug. "Want hoe ze met mij zijn omgesprongen, vergeet ik nooit meer." Voor de sector, die staat te springen om meer handen op de leefgroep en in de wijkverpleging, is dat doodzonde.

Driekwart van de instellingen in de ouderenzorg en thuiszorg kampt met moeilijk vervulbare banen, meldt het UWV. Er wordt gevochten om het aantal beschikbare verpleegkundigen en verzorgenden. Mensen zonder zorgachtergrond worden daarom in allerijl opgeleid. Vaak krijgen ze hun opleiding betaald door hun nieuwe werkgever. Want geld, is na investeringen oplopend tot structureel 2,1 miljard, geen issue meer.

Bezuinigingen hadden "desastreus" effect op sector en imago

Het is een enorm contrast met een paar jaar geleden, erkent Henriƫtte Bertels, bestuurder van de Haagse ouderenzorginstelling Cardia. "Hoe we een paar jaar geleden voorzichtig moesten zijn met contracten, met het toekomstperspectief. En wat wij nu kunnen. Mensen zonder ervaring worden met open armen onthaald. Alles kan qua contracten, qua opleidingen. Het is een groot verschil."

Bertels heeft de zij-instromers dan ook hard nodig. Cardia heeft nu 20 vacatures. De komende jaren hoopt ze genoeg mensen te vinden voor het werk van 55 fulltimers.

De vergrijzing moet echter zijn hoogtepunt nog bereiken. Dat hoogtepunt wordt in 2040 verwacht wanneer 26 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder is, een derde daarvan is dan zelfs ouder dan 80 jaar. Tegenover iedere 65-plusser heeft Nederland dan nog maar twee werkenden staan.

Geld is in de ouderenzorg geen heikel probleem meer, maar het vinden van geschikt personeel des te meer. In de hele zorgsector wordt tot 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 personeelsleden verwacht. De tekorten spelen sectorbreed, van ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ggz, gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg.

Hoe anders was de situatie in de ouderenzorg een paar jaar terug. Toen verlieten werknemers massaal de ouderenzorg. 56.000 werknemers stroomden, door heftige bezuinigingen in de jaren 2012-2015, de ouderenzorg uit, blijkt uit cijfers van VWS.

De zorg, ooit de stabiele banenmotor van de economie, veranderde in die jaren in een uiterst onzekere en grillige werkgever. Nieuwe contracten werden tijdelijk, liefst nul-uren. En er vielen tienduizend gedwongen ontslagen.

,,Die enorme bezuinigingen hebben een desastreus effect gehad op de sector en het imago'', stelt de Tilburgse hoogleraar arbeidsmarkt, Ton Wilthagen, vast. ,,Er was zelfs een moment dat de meeste WW-aanvragen uit de zorg kwamen.''

"Het goede weten is niet altijd het goede doen"

Het kabinet Rutte II stelde zich in 2012 het doel de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst. Mensen moesten langer thuis blijven, vooral een beroep doen op de eigen kring voor hulp, de verzorgingshuizen zouden verdwijnen en het verpleeghuis werd een oord waar alleen plek was voor mensen die de meest zware zorg nodig hadden. Er kon zo voor 3,5 miljard aan uitgaven bezuinigd worden, berekende het nieuw aangetreden kabinet van VVD en PvdA.

Maar realiseerden deze beleidsmakers toen niet dat er een grijze golf aankwam? Ja, zeker wel, stelt Wilthagen. Net voor de financiƫle crisis in 2008 begon, had de commissie Bakker al becijferd dat er tot 2020 een half miljoen mensen extra nodig zouden zijn in de zorg om aan de vraag te voldoen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), die in het Kabinet Rutte II tekende voor de hervorming en bezuiniging op de zorg, had zelf in een eerder leven, in 2001, als ambtenaar al gewaarschuwd voor toekomstige arbeidstekorten in de publieke sector, waaronder de zorg.

Maar de crisis veranderde alles. "En in moeilijke tijden is het goede weten, niet altijd het goede doen", stelt Wilthagen vast. ,,We moesten per se het braafste jongetje van de klas zijn en aan de begrotingsnorm van Europa voldoen."

Het leidde tot massa-ontslagen. Wilthagen: "Dat was onverstandig, gezien de prognoses. Het was beter geweest die mensen voor de zorg te behouden. Want nu zijn we voor een deel weer op zoek naar de mensen die zijn afgehaakt."

Vicieuze cirkel

De zorg is verder niet een sector waar, door een crisis, de vraag ineens wegvalt. Iets wat je bij andere sectoren soms wel ziet, merkt hij op. ,,We weten dat de behoefte aan zorg continu is en stijgend. Het was beter geweest om de bezuinigingen op de zorg niet zover door te voeren en die mensen binnen de sector te houden. Het idee was: alles kan bij de mensen thuis en dan hebben we minder personeel nodig. Dat was geen goede aanname. Want je houdt mensen nodig die dan op driehoog achter de zorg kunnen verlenen.''

Op dat punt heeft de politiek zich ten onrechte rijk gerekend, stelt hij. ,,De huidige tekorten zijn zeker het resultaat van deze beslissingen in het verleden. Er zijn mensen vertrokken die niet teruggekomen zijn. En dan ontstaat er een vicieuze cirkel. Er zijn minder mensen. Waardoor er meer werkdruk is. Dat betekent dat het werk in de zorg steeds minder aantrekkelijk is. En dat betekent dat de arbeidsmarkt nog krapper wordt.''

De kwaliteit van zorg had ook onder deze werkdruk te lijden. Een zwarte lijst met slecht presterende verpleeghuizen verscheen en Hugo Borst kwam met zijn manifest. Het leidde tot politieke druk. Er kwam, op de valreep van Rutte II, een vastgestelde kwaliteitsnorm (op het gebied van personeelsbezetting) en een bijbehorende structurele investering van 2,1 miljard voor de verpleeghuizen. En opvallend genoeg, leidt die kwaliteitsnorm nu tot nog meer vraag naar personeel. Personeel dat onvoldoende voor handen is. En dat zal, met het laagste werkeloosheidscijfer in tijden, en een stijgende vraag naar zorg tot 2040 niet plotseling veranderen.