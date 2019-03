De uitzending van 26 maart

Welke rol speelde de overheid bij personeelstekorten in de ouderenzorg?

Driekwart van de instellingen in de ouderenzorg en thuiszorg kampt met moeilijk vervulbare banen, meldt het UWV. Er wordt gevochten om het aantal beschikbare verpleegkundigen en verzorgenden. Mensen zonder zorgachtergrond worden daarom in allerijl opgeleid. Vaak krijgen ze hun opleiding betaald door hun nieuwe werkgever. Want geld, is na investeringen oplopend tot structureel 2,1 miljard, geen issue meer, maar het vinden van geschikt personeel des te meer.

In de hele zorgsector wordt tot 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 personeelsleden verwacht. De tekorten spelen sectorbreed, van ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ggz, gehandicaptenzorg tot de ouderenzorg.

Hoe anders was de situatie in de ouderenzorg een paar jaar terug. Werknemers verlieten massaal de ouderenzorg door heftige bezuinigingen in de jaren 2012-2015. De zorg, ooit de stabiele banenmotor van de economie, veranderde in die jaren in een uiterst onzekere en grillige werkgever. Nieuwe contracten werden tijdelijk, liefst nul-uren. En er vielen tienduizend gedwongen ontslagen.

Had de overheid dit kunnen voorkomen?