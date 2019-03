Circuit Zandvoort zet puntjes op de i in deal met Formule 1

'Formule 1 kiest voor Zandvoort'. Met deze krantenkop in De Telegraaf wakkerde de racekoorts in Nederland november vorig jaar aan. Kort daarop ondertekende het circuit een contract om exclusief, dus zonder tussenkomst van anderen, met de machtige race-organisatie te mogen onderhandelen.

Hoe ziet dat onderhandelingsspel eruit? Nieuwsuur voerde de afgelopen weken gesprekken met diverse betrokkenen die achter de schermen de Grand Prix van Zandvoort in 2020 mogelijk moeten maken.

Absurde bedragen

"We bezoeken regelmatig Londen. We bellen en mailen", zegt Imre van Leeuwen, directeur van marketingbureau SportVibes. Samen met de directie van het circuit en het bedrijf TIG Sports voert hij de onderhandeling met het Formula One Management (FOM).

Eerder was Van Leeuwen betrokken bij het binnenslepen van het EK vrouwenvolleybal. Over de kansen van een Formule 1 aan de duinen is hij positief. "Als we zouden denken dat het niets wordt, zouden we er niet zó veel tijd in stoppen."

Volgens de Zandvoortse oud-coureur Jan Lammers zitten de onderhandelingen momenteel in de fase waarin met name gepraat wordt over aansprakelijkheden en juridische risico's. Als beoogd sportief directeur van een mogelijk toekomstige GP van Nederland krijgt hij veel mee van de lopende gesprekken.

"De aansprakelijkheden kunnen tot absurde bedragen leiden", weet Lammers. "Er kunnen allerlei calamiteiten plaatsvinden waarbij iedereen de hete aardappel naar de ander wil doorschuiven. Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als een official over de voet van een voorbijganger rijdt? Wat als de loopbrug niet voldoet?"

Jack de Vries

Naast goed onderhandelen met de machtigste autosportorganisatie ter wereld, is het circuit er ook alles aan gelegen om een solide begroting te maken.

Jack de Vries, voormalig staatssecretaris en campagneleider van het CDA, is door het circuit gevraagd te adviseren en politieke deuren te openen. "Je hebt de onderhandelingen met de Formule 1, wat een pittige zakelijke partij is. Het evenement is namelijk omgeven van rechten, marketing en reclame", zegt De Vries. "Daarnaast moet je onderhandelen met sponsors over de jaarlijkse begroting van 40 miljoen."

Licentiekosten

Volgens De Vries bestaat die 40 miljoen voor de helft uit licentiekosten die aan de Formule 1 betaald moeten worden. Rond de 10 miljoen is nodig voor aanpassingen aan het circuit. De overige miljoenen zijn onder andere bestemd voor randevenementen op het strand.

Belangrijke uitdaging daarbij: sponsors warm laten draaien voor de Grand Prix van Nederland in 2020, 2021, 2022 en wellicht ook 2023 en 2024. Hoe meer partijen inspringen, hoe groter het draagvlak en des te kleiner het commerciële risico voor de eigenaars van het circuit.