De uitzending van 25 maart

Deel 2 Afghanistan-serie: Hoe kom je het land uit? Een mensensmokkelaar vertelt

Door zelfmoordaanslagen van IS en de Taliban is het aantal burgerdoden in Afghanistan naar recordhoogte gestegen. Veel Afghanen vinden het te onveilig en ontvluchten het land. Duizenden mensen doen dat met behulp van professionele mensensmokkelaars. In de aflevering van vanavond vertelt zo'n mensensmokkelaar hoe dat werkt.

In deel 1 vertelde de familie Zarifi over hun leven in Kabul nadat Nederland ze uitzette. "Onze kinderen hebben hier geen toekomst. Afghanistan is het kerkhof voor mensen als wij."