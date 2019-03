De uitzending van 24 maart

Medicijntekort in Venezuela

Op het Movies That Matter Festival in Den Haag draait de documentaire 'Esta Todo Bien'. Terwijl de gezondheidszorg in Venezuela instort proberen een arts, een apotheker, een activist en twee kankerpatiënten te overleven in het land dat miljoenen mensen ontvluchten.

Vanavond het verhaal van filmmaker Tuki Jencquel en de jonge arts uit de film, Efraïm Vega.