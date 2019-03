De uitzending van 23 maart

Twee jaar onderzoek naar Russische inmenging afgerond

In de VS is speciaal aanklager Robert Mueller klaar met zijn onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en de mogelijke betrokkenheid daarbij van leden van het campagneteam van Donald Trump.

Het rapport is nog vertrouwelijk. De inhoud kan grote politieke gevolgen hebben, maar het is zeer onzeker wat ervan naar buiten zal komen. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Pelosi, zei direct dat het hele rapport openbaar moet worden gemaakt.