Nieuwsuur verzilvert helft nominaties De Loep

Nieuwsuur-journalisten Milena Holdert en Eelco Bosch van Rosenthal zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van De Loep, de prijzen voor beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen. In totaal was Nieuwsuur met vier producties genomineerd.

Holdert won de prijs in de categorie 'controlerend' samen met Trouw-journalist Ghassan Dahhan. Zij kregen de prijs voor hun maandenlange onderzoek naar de Nederlandse miljoenensteun aan Syrische strijdgroepen.

Bosch van Rosenthal deelt zijn prijs in de categorie 'opsporend' met Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Zij onderzochten de rol van Nederlandse inlichtingendiensten bij het FBI-onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Ze ontdekten dat de AIVD en de MIVD de Amerikanen cruciale informatie doorgaven die zij hadden onderschept bij een Russische hackgroep.

Vier keer genomineerd

In totaal was Nieuwsuur met vier onderzoeken genomineerd. Naast bovenstaande producties waren ook Christel Voorn, Daniël Heeringa en Siebe Sietsma genomineerd met hun onderzoek naar uitkeringsfraude onder Poolse arbeidsmigranten.

Tot slot was er een nominatie voor Gert-Jan Dennekamp. Samen met drie journalisten van onderzoeksplatform Investico en tijdschrift De Groene Amsterdammer bracht hij naar buiten dat de digitale rechtbank e-Court niet transparant is: vonnissen werden niet gepubliceerd en wie de rechters waren, was niet duidelijk.