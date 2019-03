CO2-heffing wordt nog een ingewikkelde puzzel

Opmerkelijk is dat het voorstel waar half april overeenstemming over moet zijn, niet wordt doorgerekend. Daar is volgens het ministerie geen tijd voor, zeggen betrokkenen. "Dat is heel vreemd", vindt Lankhorst. "We hebben tot nu toe steeds gepraat op basis van doorrekeningen. Om nu met iets in te stemmen dat niet is gevalideerd vind ik heel moeizaam."

Ook Natuur en Milieu is hier ontevreden over. "We hopen met het inzetten van eigen experts toch een beeld te krijgen van de effecten van het voorstel", zegt Marjolein Demmers. "Het is natuurlijk heel belangrijk hoe zo'n heffing uitpakt en dat weten we dus niet. Dat betekent dat de plannen in oktober eventueel nog moeten worden bijgesteld."

Draagvlak

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in een schriftelijke reactie weten dat het hele klimaatakkoord jaarlijks zal worden doorgerekend in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving. "We hebben het afgelopen jaar met veel partijen maatregelen en plannen uitgewerkt. We hebben zo'n 11 jaar om die uit te voeren. Dat klinkt ver weg, maar alle tijd is nodig. We willen dus zo snel mogelijk van start. Daarom wachten we niet op een nieuwe doorrekening. We kunnen ook van start, want uit de doorrekening van 13 maart blijkt dat we met het pakket aan maatregelen de 49 procent kunnen halen, maar dat dit in de uitvoering concreter en scherper moet worden gemaakt. Daarbij moeten we natuurlijk goed de vinger aan de pols houden."