Siebelinks 'Jas van belofte' is boek tegen het vergeten

Door de ode aan Ferron is Jas van belofte ook een boek tegen het vergeten, want de ruim tien jaar geleden gestorven Ferron wordt nauwelijks meer gelezen.

Vergeten schrijvers en hun niet meer gelezen romans zijn natuurlijk van alle tijden en alle culturen, maar in Nederland lijkt er meer aan de hand. Een dode schrijver is hier al snel een schrijver die er niet meer toe doet.

Volgens een andere schrijver, Frans Thomése, "is het kennelijk iets in de Nederlandse volksaard". Thomése, die Ferron goed kende en met Siebelink is bevriend, zegt dat Ferrons lot niet uniek is. Zelfs van vroeger beroemde en veel gelezen schrijvers als Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve "hoor je toch zelden meer".

Dat kan liggen aan de praktische manier waarop we in Nederland tegen het leven aankijken, zegt Thomése. "Als het voorbij is, is het afgedaan. Gaan we naar het volgende karwei."