De uitzending van 22 maart

Aanslag Utrecht

In Utrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden om de slachtoffers van de aanslag van maandag te herdenken. Drie mensen kwamen om bij de aanslag in een tram.

De verdachte, Gökmen T., is vandaag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie heeft hem in staat van beschuldiging gesteld voor meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.