Kim Putters: 'We zien een overgang naar een ander soort samenleving'

Drie groepen Nederlanders

"Het sentiment in de samenleving is bepalend bij verkiezingen." Dat zegt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die onderzoek doet naar maatschappelijke ontwikkelingen en het welzijn van mensen. In dertig jaar is er niet zo veel gestemd bij de Provinciale Statenverkiezing als deze keer. "De politieke partijen hebben goed ingespeeld op wat er speelt in de samenleving", aldus Putters.

Hij maakt voor de duidelijkheid een onderverdeling in drie groepen Nederlanders. "Dertig procent van de samenleving is positief en optimistisch over het leven. Tegenover de groep die er precies andersom over denkt, ook dertig procent. De grootste groep ertussenin is vooral onzeker over heel veel terreinen."

Putters noemt dan grote maatschappelijke kwesties als het klimaat, migratie, de gezondheidszorg op pijl houden. "Waarvan we ieder kwartaal zien dat Nederlanders het als een probleem beschouwen. Thema's die ook in de campagnes duidelijk naar voren kwamen. En ook de onzekerheid over de toekomst (economie, klimaat, duurzaamheid) heeft in de campagne een belangrijke rol gespeeld."