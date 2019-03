De uitzending van 21 maart

Forum voor Democratie dendert provinciehuizen binnen

Er hebben forse politieke verschuivingen plaatsgevonden in de provinciehuizen, en dus ook in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen hebben, op de ChristenUnie na, flink verloren, net als de PVV en SP.

Grote winnaar is Forum voor Democratie. Overal komt de partij met een groot aantal zetels in de Staten. In Zuid-Holland en Flevoland wordt Forum in een keer de grootste. Ook komt de partij uit het niets met twaalf zetels in de Eerste Kamer; net zoveel als de VVD.

Op de andere politieke flank wint GroenLinks fors. De partij van Jesse Klaver is de grootste in Noord-Holland en Utrecht en gaat van vier naar negen zetels in de Senaat.

Wat betekent de overwinning van Forum voor Democratie? In de uitzending duiden onder andere gasten uit de politiek en verslaggever Arjan Noorlander de uitslagen en het succes van Forum voor Democratie. En hoe gaat de coalitie, die haar meerderheid heeft verloren, nu verder in de Senaat?