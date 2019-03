De uitzending van 19 maart

Meer duidelijk over aanslag Utrecht

De vermoedelijke dader van de aanslag in Utrecht heeft waarschijnlijk geen enkele relatie met de slachtoffers. De doden zijn een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht. De twee medeverdachten zijn broers van elkaar, maar geen familie van de vermoedelijke dader, Gökmen T.

Er wordt steeds meer duidelijk over de aanslag in Utrecht. Vanavond brengen we uiteraard het laatste nieuws.