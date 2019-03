'Iedereen wil graag snel eenduidig beeld motieven dader, maar werkelijkheid is complex'

Wat wel duidelijk is, is dat de vermoedelijke dader de 37-jarige Gökmen T. is. Hij heeft de afgelopen jaren voor een reeks misdrijven voor de rechter gestaan.

In de loop van de dag kwamen ook verklaringen van bekenden van de man, die zeggen dat hij ernstige psychische problemen had en dat er een familiekwestie speelde. Over zijn motieven is dus niks zeker, al wordt een terroristisch oogmerk niet uitgesloten.

Nieuw-Zeeland

Terugkijkend op het verloop van deze dag, zegt Van Buuren: "Je denkt meteen terug aan afgelopen vrijdag, aan wat er in Nieuw-Zeeland is gebeurd. Er wordt altijd rekening gehouden met twee scenario's. Of er komt een wraakactie door zo'n aanslag, of een copy cat. Maar je weet ook dat er altijd nog een heel andere verklaring kan zijn."

Van Buuren wijst op het criminele verleden van T. "Die mensen kunnen soms op korte termijn radicaliseren of zich plotseling gaan hullen in het vaandel van een politieke of religieuze ideologie om een soort mooi sausje te gieten over hun gewelddaad. Het kan zijn dat hij al langere tijd haat koesterde tegen de samenleving, de autoriteiten, alles en iedereen. Misschien heeft Nieuw-Zeeland hem getriggerd."

'Complexe puzzel'

"Maar het een sluit het ander niet uit", benadrukt Van Buuren. "De dader kan crimineel en zwakbegaafd zijn én tegelijkertijd wraak willen nemen op Nieuw-Zeeland. Al met al een zeer complexe puzzel."