Onrust in Utrecht na aanslag in tram

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is een aanslag geweest; de politie houdt rekening met een terroristisch motief. De politie is op zoek naar de 37-jarige Gökmen Tanis. Vlak voor de aanslag is op de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt.

Inwoners wordt gevraagd binnen te blijven. De NCTV heeft het dreigingsniveau voor de provincie tot vanavond 18.00 uur opgevoerd naar 5, dat is het hoogste niveau.

In onze uitzending vanavond spreken we onder andere met terrorismedeskundige Jelle van Buuren.